Подмосковные льготники подали более 4300 онлайн-заявок на выплаты

19 июня 2026, 13:32

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Более 4 300 заявлений на назначение денежных выплат подали жители Московской области, относящиеся к льготным категориям, через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга предоставляется проактивно. Предзаполненная форма заявки приходит в личный кабинет пользователи. Ему достаточно сверить данные и отправить её. Ответ должен прийти в течение семи рабочих дней.





«Деньги могут получить ветераны военной службы, реабилитированные лица, ветераны труда и другие льготники, не получающие ежемесячную выплату из федерального бюджета», — говорится в сообщении.