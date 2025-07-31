Число присланных на конкурс «Вместе против коррупции!» работ превысило 4 тыс.
Уже 4 008 работ поступило на Международный молодёжный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Приём заявок продолжается, сообщили организаторы.
«Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. До 1 октября они должны опубликовать на сайте свои работы, отразив идеи борьбы с коррупцией, роль и значение международного сотрудничества в этом направлении. Победители определятся в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик»», – говорится в сообщении.Проект направлен на привлечение внимания к профилактике коррупции. Предполагается, что он внесёт большой вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
Подвести итоги конкурса планируют к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.