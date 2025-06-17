Приём заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» продлится до 1 октября
Организаторы Международного молодёжного конкурсы социальной рекламы «Вместе против коррупции!» продолжают приём заявок. Он продлится до 18:00 по московскому времени 1 октября 2025 года.
«Проект реализуется для привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрения и поддержки творческих инициатив детей и молодёжи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепления взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – говорится на сайте Минпросвещения России.На конкурс принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности на английском языках.
Заявку можно подать на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения. Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 и от 21 года до 25 лет.
Финал конкурса будет проходить с 25 октября по 25 ноября. Подведение итогов приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.