На конкурсе «Вместе против коррупции!» продолжают приём творческих работ
Организаторы Международного молодёжного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!» продолжают приём заявок. На него уже поступило 3 828 работ.
«Проект должен привлечь внимание к профилактике коррупции. Предполагается, что он внесёт весомый вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Определять победителей будут в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик», – говорится в сообщении.Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. До 1 октября они должны опубликовать на сайте свои работы, отразив идеи борьбы с коррупцией, роль и значение международного сотрудничества в этом направлении».
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечается 9 декабря.