На конкурс «Вместе против коррупции!» уже прислали более 3,6 тыс. работ
На Международный молодёжный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» уже поступило 3 638 работ. Организаторы продолжают приём заявок.
«Определять победителей будут в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. До 1 октября они должны опубликовать на сайте свои работы, отразив в них идеи борьбы с коррупцией, а также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении», – пояснили организаторы.Проект направлен на привлечение внимания к профилактике коррупции. Предполагается, что он внесёт весомый вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.
Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.