Число привившихся от гриппа жителей Подмосковья превысило 3,8 млн
Уже более 3,8 млн жителей Московской области с начала сезона бесплатно прошли вакцинацию от гриппа. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживлённые места городских округов. Детей прививают также в школах и детсадах.
«С начала осени в Подмосковье идёт кампания по вакцинации от гриппа. Прививка – самый эффективный способ защиты от болезни и её опасных осложнений. Сейчас вакцинацию в Подмосковье прошли уже свыше 3,8 млн человек», – отметил ЗабелинКак напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, пред вакцинацией врач осмотрит пациента и направит на прививку. Записаться на приём к специалисту можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.
График выездов мобильных комплексов размещён по ссылке.