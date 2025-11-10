Число привившихся от гриппа жителей Подмосковья превысило 3,8 млн

10 ноября 2025, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже более 3,8 млн жителей Московской области с начала сезона бесплатно прошли вакцинацию от гриппа. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживлённые места городских округов. Детей прививают также в школах и детсадах.

«С начала осени в Подмосковье идёт кампания по вакцинации от гриппа. Прививка – самый эффективный способ защиты от болезни и её опасных осложнений. Сейчас вакцинацию в Подмосковье прошли уже свыше 3,8 млн человек», – отметил Забелин