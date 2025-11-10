В Подмосковье с начала года выдали 4 000 наборов «Я родился в Подмосковье!»
С начала 2025 года подмосковные родители получили более 4 000 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Вместо набора можно также выбрать единовременную выплату в размере 20 000 рублей. В каждом комплекте есть всё необходимое для новорожденного — более 50 предметов. Это одежда, игрушки, постельное белье и средства гигиены, сообщили в Минздраве региона.
Получить набор могут родители с гражданством РФ, чьи дети родились в медучреждениях Подмосковья и зарегистрированы в областном органе ЗАГСе. При рождении нескольких детей подарки выдают каждому. Заявление на выплату можно оформить прямо в палате роддома параллельно с оформлением первых документов ребёнка.
«В наборе собраны самые необходимые предметы для первого этапа жизни новорожденного, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, средства гигиены. Благодаря такому набору, будущие родители могут уделить больше времени себе и подготовке к родам. С начала года в Подмосковье выдали уже более 4 000 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» — подчеркнул зампред Правительства, министр здравоохранения региона Максим Забелин.Всё о родах в Московской области и поддержке молодых родителей можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье». А еще в регионе ежедневно работает единый call-центр: 8 (800) 550-30-03, с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.