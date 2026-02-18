Число резидентов ОЭЗ «Дубна» за 10 лет выросло на 60 и составило 150 компаний

18 февраля 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Количество резидентов особой экономической зоны «Дубна» с 2015 по 2025 годы выросло с 90 до 150. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.





По данным ведомства, сейчас резидентами ОЭЗ являются около 150 высокотехнологичных компаний.

«За десятилетие численность резидентов увеличилась почти на 60 компаний. Фактический объём инвестиций, привлечённых резидентами на площадку ОЭЗ, превышает 112 млрд рублей. За 10 лет число рабочих мест, созданных резидентами «Дубны», выросло более чем в шесть раз – с 1700 до 11 000», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.