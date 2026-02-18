Подмосковных мам приглашают на курсы по открытию бизнеса
Жительницы Московской области могут записаться на онлайн трек «ПредприниМама», предназначенный для матерей, которые хотят начать собственное дело. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Регистрация на курс проходит на сайте предпринимама.рф, она открыта до 20 февраля.
«Слушательницы курса узнают, как пройти путь от бизнес-идеи к её реализации и развитию», — говорится в сообщении.В обучение входит как теоретическая, так и практическая часть. В рамках практического блока, который будет реализован на платформе «Авито», участницам помогут определить свою нишу, научат оформлять профиль, продвигать товары, применять искусственный интеллект и использовать имеющиеся меры государственной поддержки.