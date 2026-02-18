Подмосковных мам приглашают на курсы по открытию бизнеса

18 февраля 2026, 13:31

оригинал Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Жительницы Московской области могут записаться на онлайн трек «ПредприниМама», предназначенный для матерей, которые хотят начать собственное дело. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Регистрация на курс проходит на сайте предпринимама.рф, она открыта до 20 февраля.





«Слушательницы курса узнают, как пройти путь от бизнес-идеи к её реализации и развитию», — говорится в сообщении.