Подмосковные станкостроители могут подать заявки на федеральный конкурс

18 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Стартовал приём заявок на конкурс «Развитие-Станкостроение», участниками которого могут стать подмосковные станкостроители. Организаторами выступили Фонд содействия инновациям и Минпромторг России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.