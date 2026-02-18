Подмосковные станкостроители могут подать заявки на федеральный конкурс
Стартовал приём заявок на конкурс «Развитие-Станкостроение», участниками которого могут стать подмосковные станкостроители. Организаторами выступили Фонд содействия инновациям и Минпромторг России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Он направлен на укрепление технологического лидерства страны. Приём заявок продлится до 30 марта на сайте.
Конкурс «Развитие-Станкостроение» – один из главных инструментов поддержки малых предприятий металлообрабатывающей промышленности. Его цель – грантовая поддержка малых предприятий с опытом создания и вывода на рынок наукоёмкой продукции. Размер гранта – до 30 млн рублей при условии внебюджетного софинансирования не менее 15%.
Проект должен соответствовать одному из трёх направлений. Это разработка и создание металлорежущих станков с числовым программным управлением и обрабатывающих центров; ключевые комплектующие для разработки и создания металлорежущих станков и промышленных роботов в машиностроении; разработка критической номенклатуры инструментальной продукции.
