Подмосковные атлеты с протезами победили на Фестивале инновационных видов спорта

17 февраля 2026, 14:46

оригинал Фото: компания ГК «МЕТИЗ»

Подмосковная команда ГК «МЕТИЗ» выиграла турнир спортсменов с протезами рук и ног на первом Фестивале инновационных видов спорта в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Принять участие в фестивале могли атлеты с разным уровнем физических возможностей, в том числе и после потеря конечностей. Два дня они пробовали свои силы в фиджитал- и VR-дисциплинах – фиджитал-боксе, интерактивном гольфе, Just Dance, Beat Saber, фиджитал-волейболе и фиджитал-волейболе сидя.

«Одним из главных событий стал турнир по кибатлетике для участников с протезами. Они проходили задания, предусматривающие взаимодействие с разными покрытиями, ступенями, пандусами, подъёмами, неровностями и кочками. Члены подмосковной команды соревновались с протезами, разработанными и изготовленными на предприятии ГК «МЕТИЗ» в Мытищах. Компания работает более 27 лет и накопила огромный опыт в сфере протезирования и реабилитации», – отметили ведомстве.