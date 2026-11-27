В Пушкине провели выездную диспансеризацию коммунальщиков
Выездная диспансеризация для сотрудников МКУ «Пушкинское городское хозяйство» состоялась на базе учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
К коммунальщикам приехали сразу три мобильных медицинских комплекса.
«Сотрудникам учреждения предлагалось сделать рентген грудной клетки, флюорографию, маммографию, сдать анализы, пройти осмотр у гинеколога и ряд других важных исследований», — говорится в сообщении.В диспансеризации приняли участие около 300 человек. Результаты поступят им в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах и на предприятиях прошли с начала сезонной прививочной кампании более 90 тысяч жителей Московской области.