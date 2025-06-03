В Подмосковье подали более 1 тыс. онлайн-заявок на ремонт газовой техники
Более тысячи заявок на ремонт и замену газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» размещена в разделе «Дом и ЖКХ». Для подачи заявку нужно пройти авторизацию и заполнить онлайн-форму, в которой указывается, какое именно оборудование нуждается в ремонте или замене, а также адрес, номер лицевого счёта и желаемая дата проведения работ», — говорится в сообщении.Срок рассмотрения онлайн-заявки составляет три рабочих дня. После принятия заявки в работу с заявителем связываются по телефону для подтверждения выезда специалиста Мособлгаза и согласования подходящего времени.