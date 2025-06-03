Молодым учёным Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку
Сертификаты на получение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека» получили 57 молодых учёных Московской области и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Торжественное вручение документов состоялось в Доме правительства региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
Соципотеку получили сотрудники НПО им. Лавочкина, авиационной корпорация «Рубин», опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы», АО «Композит», Центрального научно-исследовательского института машиностроения и других организаций.
«Всего в текущем году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медработнику — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам ОПУ и пяти тренерам», — отметила глава Минжилполитики региона Елена Волкова.Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Участник программы выплачивает только процент по ипотечному кредиту, а основная сумма погашается в течение десяти лет из областного бюджета.