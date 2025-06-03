Молодым учёным Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

03 июня 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сертификаты на получение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека» получили 57 молодых учёных Московской области и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Торжественное вручение документов состоялось в Доме правительства региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





Соципотеку получили сотрудники НПО им. Лавочкина, авиационной корпорация «Рубин», опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы», АО «Композит», Центрального научно-исследовательского института машиностроения и других организаций.





«Всего в текущем году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медработнику — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам ОПУ и пяти тренерам», — отметила глава Минжилполитики региона Елена Волкова.