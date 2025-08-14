Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч
Более 980 самозанятых зарегистрировано в Московской области в настоящее время, в том числе с начала текущего года этот статус получили около 137 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что интерес к этому режиму занятости в Подмосковье растёт.
«Сегодня в регионе зарегистрированы 981,4 тыс. самозанятых: за семь месяцев 2025 года рост составил около 137 тысяч — на 28 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Екатерина Зиновьева.Она также напомнила, что в пятницу, 15 августа, в Орехово-Зуеве состоится фестиваль «100% Креатив», на котором будет организована ярмарка брендов Московской области, многие из которых основали самозанятые.