В Балашихе снесли два аварийных дома

14 августа 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на улице Горбово в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома №18 и №19 по улице Горбово были построены 87 лет назад. Их площадь составляла 460 и 470 квадратных метров.





«Здания, в которых было расположено в общей сложности восемь квартир, признали аварийными и непригодными для проживания. Жильцов оттуда расселили, а сами постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.