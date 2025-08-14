В подмосковной ОЭЗ «Максимиха» откроют производство упаковки
Комплекс по производству упаковки откроет на территории особой экономической зоны «Максимиха» в Домодедове компания «Каппа Рус». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Под будущее производство приобретён земельный участок площадью десять гектаров.
«Каппа Рус» специализируется на производстве гофрокартона и упаковки из него для производителей пищевой, медицинской и химической промышленности. Предприятия компании находятся в Москве, городе Окуловка Новгородской области и в городах Всеволожск и Коммунар Ленинградской области. Призводство в Подмосковье станет для компании шестым», — говорится в сообщении.ОЭЗ «Максимиха» находится на юге Московской области в 45 километрах от МКАД. Для резидентов подготовлена вся инженерная инфраструктура: есть электричество, водоснабжение и газопровод. Кроме того, резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые льготы.