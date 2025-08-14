Достижения.рф

В Подмосковье завершили капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта»

Региональную дорогу, связывающую посёлок Дубровицы городского округа Подольск с базой отдыха «Мечта», капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Теперь автомобилисты могут с комфортом ездить по двухполосной дороге длиной более четырёх километров до знаковой достопримечательности — усадьбы Дубровицы, а также до Дубровицкого леса, детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», других населённых пунктов и Новой Москвы», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
В рамках капремонта на дороге обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку, обустроили тротуар, остановочные площадки с павильонами и линию наружного освещения.
