Число самозанятых в Подмосковье к концу прошлого года превысило миллион
В Подмосковье в 2025 году зарегистрировали более 240 000 самозанятых. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Общее число работников этой категории в регионе превысило миллион.
«В прошлом году количество предпринимателей, ведущих бизнес в статусе самозанятых, в Московской области превысило отметку в миллион. По итогам прошедшего года зарегистрировано порядка 1,1 млн. За год появились 244 500 самозанятых – на 50 000 больше, чем в 2024-м», – уточнила Зиновьева.По мнению зампреда, это подтверждает востребованность статуса самозанятого среди предпринимателей.
Самозанятые Московской области работают по таким направлениям, как ремонт, пассажирские и грузовые перевозки, ИТ- и бьюти-сфера, информационные услуги. Узнать о поддержке самозанятых можно на инвестиционном портале Подмосковья.