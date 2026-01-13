В Дубне учёные получили устойчивую циркуляцию пучка ядер в коллайдере NICA

13 января 2026, 20:14

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Проект NICA Объединённого института ядерных исследований в Дубне сделал значимый шаг вперед. Учёные получили устойчивую циркуляцию пучка ядер ксенона в нижнем кольце коллайдера, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Это случилось 11 января около 22:40 и длилось более 100 микросекунд. В ведомстве объяснили, почему это настолько важное достижение.

«Важный этап приближает нас к новым открытиям в физике и помогает развивать технологии будущего. Когда учёные смогут удерживать и контролировать пучки частиц в коллайдере, это будет говорить о том, что оборудование работает стабильно и готово к более сложным экспериментам. В будущем это поможет лучше понять, как строится материя, какие процессы происходят внутри атомных ядер, что произошло в самом начале Вселенной», – рассказали в пресс-службе.