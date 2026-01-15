Подмосковные инженеры создали робота-кладовщика

15 января 2026, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Робота для перевозки грузов на складах создали учёные Московского физико-технического института из Долгопрудного. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Робот представляет из себя комплекс управления, которым можно оснастить любую механизированную тележку для перевозки паллет, и она начнёт действовать без участия «водителя».





«Для автоматизированного управления комплекс роботизации нужно подключить к управляющему контроллеру тележки по стандартной встроенной CAN-шине. При этом управление рулем должно осуществляться электромотором, а не вручную», — говорится в сообщении.