Подмосковные инженеры создали робота-кладовщика
Робота для перевозки грузов на складах создали учёные Московского физико-технического института из Долгопрудного. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Робот представляет из себя комплекс управления, которым можно оснастить любую механизированную тележку для перевозки паллет, и она начнёт действовать без участия «водителя».
«Для автоматизированного управления комплекс роботизации нужно подключить к управляющему контроллеру тележки по стандартной встроенной CAN-шине. При этом управление рулем должно осуществляться электромотором, а не вручную», — говорится в сообщении.Отмечается, что введение этой системы и обслуживание роботизированных тележек обойдётся гораздо дешевле, чем оплата труда кладовщикам.