Подмосковный ФРП поддержал в 2025 году свыше 20 инвестпроектов
Фонд развития промышленности Московской области за прошедший год выдал подмосковным компаниям 21 льготный заём под инвестпроекты в промышленности.
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам 2025 года подмосковный ФРП поддержал 21 инвестиционный проект. Суммарный объём льготных займов, выданных фондом по итогам прошедшего года, превысил 1,4 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в поддержанные проекты составила около 4,3 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.Как отметили в пресс-службе Мининвеста региона, один из крупнейших займов в подмосковном ФРП в 2025 году получила компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского муниципального округа. Сумма льготного займа на развитие предприятия составила 107 млн рублей.
А самым крупным по объёму инвестиций проектом, поддержанным ФРП Подмосковья, стал проект ООО «Еврокуб». Компания вложила в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов в Подольске более 820 млн рублей. В подмосковном фонде она получила льготный заём на 80 млн.