Число самозанятых в Подмосковье за год выросло на 24,5%
В Московской области по состоянию на 31 июля насчитывалось более 1,2 млн самозанятых. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста региона.
При этом 1 153 010 человек зарегистрировались как физические лица, ещё 68 944 – как индивидуальные предприниматели.
«Сейчас в Московской области зарегистрировано свыше 1,2 млн самозанятых. Это значительная часть предпринимательского сообщества региона. За год их число выросло более чем на 240 500 человек, то есть на 24,5%», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В ведомстве напомнили, что для самозанятых в Подмосковье действуют меры поддержки. Например, они могут воспользоваться субсидией «Маркетплейсы». Она предусматривает возмещение части затрат на оплату услуг торговых площадок при продаже товаров, работ и услуг через интернет.
Помимо этого, самозанятые имеют возможность претендовать на получение гарантий для обеспечения кредитов. Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Полный перечень доступных мер поддержки доступен на инвестиционном портале Московской области.