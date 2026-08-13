Число самозанятых в Подмосковье за год выросло на 24,5%

13 августа 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области по состоянию на 31 июля насчитывалось более 1,2 млн самозанятых. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста региона.





При этом 1 153 010 человек зарегистрировались как физические лица, ещё 68 944 – как индивидуальные предприниматели.

«Сейчас в Московской области зарегистрировано свыше 1,2 млн самозанятых. Это значительная часть предпринимательского сообщества региона. За год их число выросло более чем на 240 500 человек, то есть на 24,5%», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.