В Сергиевом Посаде пьяный пассажир чуть не задушил водителя и угнал такси

13 августа 2026, 16:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

20-летний житель Сергиева Посада напал на водителя такси, а потом испортил и угнал машину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление в полицию подал 24-летний таксист. Он рассказал, что принял заказ. Пассажир был пьян, вел себя агрессивно, матерился и угрожал. В какой-то момент он накинул водителю на шею ремень безопасности и начал душить. Тогда тот вывернулся и сбежал.





«Полиция установила, что, оставшись в машине в одиночестве, пассажир принялся ломать технику: повредил переключатель дворников, экран мультимедийной системы и вырвал из крепления салонное зеркало заднего вида. Потом он вышел из машины, расцарапал металлическим предметом весь кузов, оторвал номер и повредил левое зеркало, а затем сел за руль и уехал», — говорится в сообщении.