Число самозанятых в Подмосковье за год выросло на 250 000 человек
Число самозанятых граждан, зарегистрированных в Московской области, превысило 1 миллион 180 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
Для самозанятых применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
«Самозанятость – один из самых востребованных форматов ведения собственного дела в Подмосковье. Сегодня этот статус имеют более 1 миллиона 180 000 жителей. За год число самозанятых увеличилось почти на 250 000 человек, а с начала года – более чем на 92 000. Это значит, что люди видят возможности для развития собственного дела и активно пользуются мерами поддержки. Наша задача – создавать комфортные условия для запуска и развития бизнеса», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в пресс-службе, подмосковные самозанятые активно участвуют в системе госзакупок. За прошлый год поставщиками товаров и услуг для государственных компаний стали почти 1000 самозанятых. Суммарный объём заключённых контрактов составил 1 миллиард 750 000 рублей.
Для самозанятых в регионе действует множество мер поддержки. Информацию о них можно найти на инвестиционном портале Московской области. Кроме того, можно получить консультацию по ведению предпринимательской деятельности по телефону 0150. Звонки с мобильных телефонов принимают по будням с 9 до 18 часов.