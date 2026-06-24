Резидентами подмосковных ОЭЗ с начала года стали 13 компаний

24 июня 2026, 10:44

оригинал Фото: Мининвест МО

Ещё 13 компаний получили статус резидентов подмосковных особых экономических зон. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Объём инвестиций в проекты резидентов составит 4,4 млрд рублей. На их базе будет создано более 1000 рабочих мест.

«По шесть новых резидентов приняли ОЭЗ «Ступино Квадрат» и ОЭЗ «Дубна», которая недавно запустила для новых компаний четвёртую очередь левобережной площадки. Ещё одна компания зашла на площадку ОЭЗ «Кашира». Всего на площадках подмосковных особых экономических зон работают 210 резидентов. Большая часть локализована в ОЭЗ «Дубна» – 146 компаний», – уточнила Зиновьева.