Резидентами подмосковных ОЭЗ с начала года стали 13 компаний
Ещё 13 компаний получили статус резидентов подмосковных особых экономических зон. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объём инвестиций в проекты резидентов составит 4,4 млрд рублей. На их базе будет создано более 1000 рабочих мест.
«По шесть новых резидентов приняли ОЭЗ «Ступино Квадрат» и ОЭЗ «Дубна», которая недавно запустила для новых компаний четвёртую очередь левобережной площадки. Ещё одна компания зашла на площадку ОЭЗ «Кашира». Всего на площадках подмосковных особых экономических зон работают 210 резидентов. Большая часть локализована в ОЭЗ «Дубна» – 146 компаний», – уточнила Зиновьева.Как отметили в подмосковном Мининвесте, интерес к площадкам подмосковных ОЭЗ высок. Так, ОЭЗ «Исток» заполнена на 98%, ОЭЗ «Дубна» – на 57%. Заполняемость ОЭЗ «Кашира» приближается к 60%.
Резиденты ОЭЗ имеют существенные налоговые льготы, что позволяет компаниям сэкономить в среднем до 30% от первоначальных инвестиций. Для них действует сниженная ставка налога на прибыль, на разные сроки обнуляются налоги на имущество, транспорт и землю, ввозные таможенные пошлины и НДС.
Подобрать локацию под проект в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.