Подмосковная компания выиграла международную премию в двух номинациях

25 июня 2026, 14:24

оригинал Фото: ГК «Гофромир»

Производственная группа компаний «Гофромир», предприятия которой расположены в Подмосковье, стала обладателем международной премии лучших упаковочных решений ПАРТ 2026 в двух номинациях. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.