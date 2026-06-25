Подмосковная компания выиграла международную премию в двух номинациях
Производственная группа компаний «Гофромир», предприятия которой расположены в Подмосковье, стала обладателем международной премии лучших упаковочных решений ПАРТ 2026 в двух номинациях. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Первую награду компания получила в номинации «Полиграфическое решение. Упаковочное решение» за дизайнерский аквабокс для транспортировки, показа и сохранения свежести букетов. Разработка позволяет перевозить цветы в воде без риска протечек, а оригинальный дизайн упаковки становится частью оформления композиции.
Вторую победу компании принёс e-commerce короб с контролем первого вскрытия. Его отметили в номинации «Экологичная упаковка. Транспортная тара». Конструкция исключает возможность незаметного доступа к содержимому – открыть короб можно только после удаления перфорационной ленты.
Для компании это уже третья подряд победа в премии ПАРТ. В прошлом году «Гофромир» стал лауреатом в номинации «За оригинальное маркетинговое решение» за разработку конструкции коробки для новогодней ёлки. А годом ранее предприятие победило в номинации «Транспортная тара» с упаковочным решением для перевозки горшечных растений Flobox.
Сейчас над созданием новых упаковочных решений в ГК «Гофромир» работают более 20 конструкторов и дизайнеров.
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