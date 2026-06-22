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Подмосковный научно-испытательный центр вошёл в проект производительности труда

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Щёлковское ООО НИЦ «ФАРМОБОРОНА» стало новым участником федерального проекта «Производительность труда». После вступления в проект на предприятии прошло стартовое совещание, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.



ООО НИЦ «ФАРМОБОРОНА» – крупный российский независимый научно-испытательный центр, который осуществляет полный цикл испытаний для подтверждения качества и безопасности фармацевтической продукции.

«Работе с инструментами бережливого производства, новым подходам к организации труда и производственных процессов сотрудников научат специалисты Регионального центра компетенций Московской области. В качестве пилотного потока выбрали процесс испытания лекарств. На старте проекта специалисты рассчитывают на 10% увеличить выработку на рабочих местах и ещё на 10% сократить время протекания процесса», – рассказали в ведомстве.
Лучшие практики и полученный опыт масштабируют на все производственные процессы предприятия.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на ИТ-платформе.
Лора Луганская

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