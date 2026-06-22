Подмосковный научно-испытательный центр вошёл в проект производительности труда
Щёлковское ООО НИЦ «ФАРМОБОРОНА» стало новым участником федерального проекта «Производительность труда». После вступления в проект на предприятии прошло стартовое совещание, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
ООО НИЦ «ФАРМОБОРОНА» – крупный российский независимый научно-испытательный центр, который осуществляет полный цикл испытаний для подтверждения качества и безопасности фармацевтической продукции.
«Работе с инструментами бережливого производства, новым подходам к организации труда и производственных процессов сотрудников научат специалисты Регионального центра компетенций Московской области. В качестве пилотного потока выбрали процесс испытания лекарств. На старте проекта специалисты рассчитывают на 10% увеличить выработку на рабочих местах и ещё на 10% сократить время протекания процесса», – рассказали в ведомстве.Лучшие практики и полученный опыт масштабируют на все производственные процессы предприятия.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на ИТ-платформе.