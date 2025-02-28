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В подмосковных дворах в этом году обновят более 545 тыс. кв. м. асфальта

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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Во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья с приходом весны стартует программа благоустройства «Ямочный ремонт большими картами – свыше 25 кв. м». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году планируется обустроить более 545 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Способ ремонта «большими картами» за счёт сплошной укладки материалов и минимизации стыковочных швов повышает стойкость покрытия к поглощению влаги, увеличивает срок его службы.

Из-за частых перепадов температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Поэтому ожидается увеличение числа ям и выбоин.
«Ремонт «большими картами» в этом случае покажет самую высокую эффективность. Как только наступит устойчивая температура +5°С, приступим к работам. В этом году обновим более 545 тыс. кв. м. покрытия у многоквартирных домов. В программе участвуют 48 городских округов», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, преимущества работ «большими картами» – равномерное распределение нагрузки на покрытие, использование однородных материалов и снижение количества повторных ремонтов.

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Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову
28 февраля 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Елена Землякова избрана главой городского округа Химки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За её кандидатуру единогласно проголосовал Совет депутатов муниципалитета.
Заседание состоялось 28 февраля при участии депутата Госдумы Ирины Родниной, а также депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова.
«Убеждена, что залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь. Только так можно понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас. Стратегия развития округа будет основана на указах нашего президента и программах губернатора», – сказала после избрания Землякова.
27 января её назначили временно исполняющим полномочия главы Химок.

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На месте заброшенного ТЦ в центре Павловского Посада разобьют новый сквер
28 февраля 2025, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Площадка для благоустройства территории в центре Павловского Посада, где раньше был заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж», полностью расчищена. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава Подмосковья спросил, на какой стадии сейчас работы. Семёнов доложил, что в декабре прошлого года снос здания на площади 8 тыс. кв. м. завершили.
«Площадка готова к благоустройству, сейчас занимаемся проектными работами. Планируем построить новый сквер со всеми удобствами, прогулочной зоной и зоной тихого отдыха. Обустроим парковку, о чем нас просили жители. Также планируется начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске. Еще одна задача – снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта на его месте. Кроме того, активном обсуждаем с близкими наших военных планы создания в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев с памятниками, монументами, благоустройством и парковками. Сделаем всё, чтобы почтить память земляков, наших защитников», – рассказал Семёнов.
Ранее в городском округе уже сделали более современными парки «Дубрава» и «Меленки».

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#городская среда
#скверы
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Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях
28 февраля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Екатерина Шишкова из спортшколы олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский округа Люберцы завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Екатерина Шишкова выступала в весовой категории до 57 килограммов. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по дзюдо проводились в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В. Путина в столице Чечни Грозном с 25 по 28 февраля.

В администрации округа отметили, что тренерский совет спортшколы «Союз» признал Екатерину Шишкову лучшей спортсменкой 2024 года. Она выполнила норматив и заслужила звание Мастера спорта России по дзюдо.

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В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
28 февраля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2025 году в Павловском Посаде проведут капитальный ремонт котельной, которая обеспечивает теплом весь центр города. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«В этом году нам предстоит отремонтировать котельную «Городок» в Павловском Посаде и обновить свыше 7 км ветхих участков сетей. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, особое внимание», – обратился к главе Воробьёв.
Модернизация системы ЖКХ стала одной из главных тем встречи. За год в округе заменили 2,9 км сетей горячего и теплоснабжения, 1,1 км холодного водоснабжения в Павловском Посаде и 2 км теплосетей – в Электрогорске. На 2025 год запланировано отремонтировать котельную «Городок» и обновить более 7 км сетей.

Кроме того, ведётся проектирование новых блочно-модульных котельных в деревнях Алфёрово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово. Положительные изменения почувствуют около 52 тыс. жителей.
«ЖКХ – особая тема. Котельная «Городок» обеспечивает теплом более 20 тыс. человек – весь центр Павловского Посада. Она вошла в государственную программу и в этом году будет капитально отремонтирована. Также отремонтируем в общей сложности около 7 км трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения», – доложил Семёнов.
Он добавил, что на территории муниципалитета 42 дома признаны аварийными. Задача на этот год – расселить 96 квартир, где проживают 226 человек. Это 11 домов. А всего до конца 2027-го могут быть расселены около 700 жителей 32 домов.

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#водоснабжение
#денис семёнов
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«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками
28 февраля 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гандболисты из подмосковного клуба «Чеховские медведи» встретятся в четвертьфинале SEHA – Gazprom League с командой «Пермские медведи», матч состоится в понедельник, 3 марта, в Перми, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Команда находится в хорошем игровом тонусе, поэтому будем биться только за победу. (…) Думаю, что победит тот, кто сделает меньше ошибок, кто сыграет более дисциплинированно, потому что команда Перми – это очень серьезный соперник, который не простит расхлябанности», — сказал капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов.
Ответная встреча «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» состоится в Чехове 8 марта.

В других четвертьфиналах SEHA – Gazprom League 1 марта команда «СКА-Минск» сыграет с «Мешков Брест», а «ВиктОр» с ЦСКА, а на второе марта назначен матч команд «Машека» и «Зенит».

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