В подмосковных дворах в этом году обновят более 545 тыс. кв. м. асфальта

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья с приходом весны стартует программа благоустройства «Ямочный ремонт большими картами – свыше 25 кв. м». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году планируется обустроить более 545 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Способ ремонта «большими картами» за счёт сплошной укладки материалов и минимизации стыковочных швов повышает стойкость покрытия к поглощению влаги, увеличивает срок его службы.
Из-за частых перепадов температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Поэтому ожидается увеличение числа ям и выбоин.
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Из-за частых перепадов температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Поэтому ожидается увеличение числа ям и выбоин.
«Ремонт «большими картами» в этом случае покажет самую высокую эффективность. Как только наступит устойчивая температура +5°С, приступим к работам. В этом году обновим более 545 тыс. кв. м. покрытия у многоквартирных домов. В программе участвуют 48 городских округов», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.По данным ведомства, преимущества работ «большими картами» – равномерное распределение нагрузки на покрытие, использование однородных материалов и снижение количества повторных ремонтов.
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Лора Луганская