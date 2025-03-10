На весеннюю уборку во дворах Подмосковья выведут более 1,8 тыс. спецмашин

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Из-за тёплой весны в этом году весенняя уборка дворов и общественных пространств в Московской области начнётся раньше обычного, в работах будет задействовано свыше 1.8 тыс. единиц специальной техники. Об этом доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов зампред областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Важность качественной уборки отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)
О технике, подготовленной для уборки, рассказал Владислав Мурашов.
Владислав Мурашов (фото: пресс-служба правительства МО)
В министерстве уточнили, что тракторов для прометания асфальта подготовлено 845 единиц, малых вакуумных машин — 110 единиц, машин для промывания — 399 единиц и мини-погрузчиков — 486 единиц.
Кроме того, планируется закупить ручные пылесосы, которые делают более простой и эффективной работу дворников.
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«В каждом сезоне есть свои акценты, которые обеспечивают качество проживания наших жителей. (…) Мы видим плюсовую температуру и днём, и ночью. И есть огромный запрос на всё, что касается чистоты», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)
О технике, подготовленной для уборки, рассказал Владислав Мурашов.
«Что касается различной техники, которая у нас на сегодня есть, для подметания, промывания и прочего, у нас на сегодня 1840 единиц. Часть из них куплена совсем недавно — в последние два-три года. И эта техника будет задействована в весенней уборке», — сказал Владислав Мурашов.
Владислав Мурашов (фото: пресс-служба правительства МО)
В министерстве уточнили, что тракторов для прометания асфальта подготовлено 845 единиц, малых вакуумных машин — 110 единиц, машин для промывания — 399 единиц и мини-погрузчиков — 486 единиц.
Кроме того, планируется закупить ручные пылесосы, которые делают более простой и эффективной работу дворников.
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Лев Каштанов