В Подмосковье за месяц отремонтировали 50 подъездов по заявкам жителей

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Управляющие компании Московской области отремонтировали в феврале 50 подъездов в многоквартирных домах по заявкам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Состояние подъезда отражает эффективность управляющей организации. Ремонт должен проводиться каждые пять лет, а в некоторых случаях периодичность этих работ сокращается до трех», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.В рамках текущего ремонта управляющие организации меняют стёкла, обновляют изношенные полы и ступени, ремонтируют почтовые ящики и меняют стёкла.
Отмечается, что заявки на ремонт подъездов поступили через Единую диспетчерскую службу.
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