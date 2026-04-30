Число социальных предприятий в Подмосковье за пять лет выросло вдвое
Почти в два раза больше социальных предприятий стало в Московской области за последние пять лет. Сейчас их число приближается к тысяче. Поддержка этого направления ведётся в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Общая сумма средств, которую направили таким предприятиям из подмосковного бюджета в виде субсидий и грантов составила около 900 миллионов рублей.
«Удвоение числа социальных предприятий за пять лет — наглядное подтверждение эффективности Народной программы. Благодаря ей почти каждый субъект малого или среднего бизнеса получает адресную финансовую помощь. Это обеспечивает социальным проектам устойчивость и даёт возможность развиваться», — сказала депутат Мособлдумы от «Единой России», член комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.В целом в Подмосковье Народная программа, с которой «Единая Россия» шла на выборы в 2021 году, выполнена на 98%. Сейчас ведётся сбор предложений для новой программы. Свои наказы жители могут передать через муниципальные приёмные партии, а также по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.