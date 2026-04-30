Число социальных предприятий в Подмосковье за пять лет выросло вдвое

Фото: архив медцентра «Дочки-Матери»

Почти в два раза больше социальных предприятий стало в Московской области за последние пять лет. Сейчас их число приближается к тысяче. Поддержка этого направления ведётся в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Общая сумма средств, которую направили таким предприятиям из подмосковного бюджета в виде субсидий и грантов составила около 900 миллионов рублей.





«Удвоение числа социальных предприятий за пять лет — наглядное подтверждение эффективности Народной программы. Благодаря ей почти каждый субъект малого или среднего бизнеса получает адресную финансовую помощь. Это обеспечивает социальным проектам устойчивость и даёт возможность развиваться», — сказала депутат Мособлдумы от «Единой России», член комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.