В Пущине запустили платформу для разработки инновационных лечебных антител

Фото: пресс-служба компании «Р-Фарм»
На базе Лаборатории ранней разработки биологических препаратов в Пущине заработала платформа для создания инновационных терапевтических антител. Её запустила группа компаний «Р-Фарм», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Первые полученные на платформе молекулы уже тестируют на животных и клеточном донорском материале.
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«В исследовательском центре «Р-Фарм» в Пущине сейчас на разных стадиях разработки находятся около 10 проектов. Они охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины. Лаборатория может собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций в год, получить и проанализировать более 50 молекул», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.До конца года на стадию пилотных доклинических исследований планируется вывести не менее трёх новых молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
«Мы строим платформу, способную создавать оригинальные препараты с заранее заданными свойствами. Эти препараты ориентированы на потребность как на внутреннем, так и на международном рынке», – поделился директор департамента по ранней разработке «Р-Фарм» Тимофей Неманкин.Как отметил руководитель отдела ранней разработки биологических препаратов «Р-Фарм» Андрей Улитин, Пущино становится центром притяжения для тех, кто готов развивать отечественную фармацевтику с нуля – на уровне молекулы.
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Лора Луганская