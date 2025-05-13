Жители Подмосковья познакомятся с производством лабораторного оборудования

Фото: пресс-служба компании «Праймлаб»
Жители Подмосковья теперь смогут ознакомиться со всеми этапами создания современного лабораторного оборудования. Проект научно-промышленного туризма на своей производственной площадке запустила мытищинская компания «Праймлаб», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Экскурсия проходит по цехам предприятия – от стеклодувного до металлообрабатывающего и сборочного, где создают готовые изделия. Завершается маршрут посещением шоурума, где можно увидеть оборудование в действии и последние разработки компании – нагревательные плитки, лабораторные мешалки, жидкостные термостаты и многое другое», – говорится в сообщении.Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке. По всем вопросам следует обращаться по телефону: +7 (499) 377-06-66.
«Праймлаб» – российский разработчик и производитель лабораторного оборудования. Полный цикл производства включает цех механической обработки, стеклодувный цех и цех общей сборки. Заказчики продукции – ведущие научно-технические вузы, оборонные предприятия, научно-производственные площадки, фармацевтические компании.
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Лора Луганская