Число телемедицинских консультаций в Подмосковье превысило миллион
Более миллиона дистанционных консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме пациент может обсудить со специалистом результаты диспансеризации и сданных анализов, получить корректировку терапии, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медпомощь в Московской области была доступной и максимально удобной для жителей. Телемедицинская консультация избавляет от необходимости посещать поликлинику и помогает сэкономить время», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Записаться на телемедицинский приём жители области могут в поликлинке, по телефону 122, с помощью чат-бота в мессенджере МАХ, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел:Телемедицина».