Число телемедицинских консультаций в Подмосковье превысило миллион

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более миллиона дистанционных консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



На телемедицинском приёме пациент может обсудить со специалистом результаты диспансеризации и сданных анализов, получить корректировку терапии, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медпомощь в Московской области была доступной и максимально удобной для жителей. Телемедицинская консультация избавляет от необходимости посещать поликлинику и помогает сэкономить время», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Записаться на телемедицинский приём жители области могут в поликлинке, по телефону 122, с помощью чат-бота в мессенджере МАХ, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел:Телемедицина».
Лев Каштанов

