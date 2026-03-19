Число телемедицинских консультаций в Подмосковье превысило миллион

19 марта 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более миллиона дистанционных консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме пациент может обсудить со специалистом результаты диспансеризации и сданных анализов, получить корректировку терапии, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медпомощь в Московской области была доступной и максимально удобной для жителей. Телемедицинская консультация избавляет от необходимости посещать поликлинику и помогает сэкономить время», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.