В Подмосковье приступили к формированию программы развития нежилых территорий

19 марта 2026, 11:32

Специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области приступили к формированию адресной программы по сносу и реконструкции нежилых объектов для комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Предложения по включению той или иной территории в программу вносят региональные и муниципальные власти, а решение принимает межведомственная комиссия.





«Объект, подходящий для включения в программу, должен соответствовать ряду критериев, в числе которых высокая — от 70% — степень изношенности, отсутствие работ в течение 18 месяцев и истекший срок аренды», — рассказала областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.