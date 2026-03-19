Резидент ОЭЗ «Дубна» победил на конкурсе цифровых инициатив
Проект, разработанный резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «НПК «Дедал», получил одну из пяти главных наград на первом отраслевом конкурсе цифровых инициатив и продуктов ГК «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Компания представила на конкурс полностью импортонезависимый программный комплекс «Дедал-Скаут».
«Комплекс является системой для постановки задач и контроля за их исполнением, а также для управления активами предприятия, мобильным персоналом и сервисным обслуживанием. Использование «Дедал-Скаута» увеличивает производительность труда, повышает качество продукции или услуг и при этом снижает трудоёмкость процессов», — заявил начальник отдела цифровых продуктов АО «НПК «Дедал» Кирилл Имаев.Победа на конкурсе обеспечит компании финансовую поддержку от «Росатома» для дальнейшего развития этого проекта.