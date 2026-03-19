В Дубне усилили меры для защиты от весеннего паводка

19 марта 2026, 11:34

В Дубне стартовал новый этап превентивных мероприятий, направленных на защиту территорий от весеннего половодья. При содействии ГУ МЧС России по Московской области в Левобережье установили насосные станции для перекрытия ручьёв Южной и Центральной канав и принудительного сброса воды в Волгу, сообщает пресс-службы администрации городского округа.







По словам главы Дубны Максима Тихомирова, это позволит удерживать низкий уровень воды в канавах и исключить обратный подпор в сторону жилых районов. Меры направлены на защиту частного сектора, садовых товариществ и особой экономической зоны «Дубна».



Ранее в месте слияния рек Дубна и Сестра провели ледовзрывные работы, чтобы предотвратить образование заторов и обеспечить беспрепятственный сход талой воды.



Продолжается регулируемый сброс воды с Иваньковского водохранилища: на ГЭС открыты три затвора, объём сброса достигает 1000 кубометров в секунду. По прогнозам, подъём уровня Волги будет незначительным и не представляет угрозы.



Также Дубне прошли масштабные учения по ликвидации последствий половодья. Специалисты отработали оповещение, эвакуацию жителей в пункты временного размещения и спасательные операции с применением спецтехники