Число телемедицинских консультаций в Подмосковье выросло почти в четыре раза

07 июля 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года провели 2,5 млн телемедицинских консультаций, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Жители могут бесплатно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома.







«С начала года спрос на телемедицинские консультации вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Телемедицина позволяет получить консультацию врача в любом удобном для пациента месте. Для этого необходимо только устойчивое подключение к интернету. На онлайн-приёме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, познакомить с итогами диспансеризации, скорректировать схему лечения», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.