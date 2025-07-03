Дзержинские врачи спасли пациентку, едва не зарезанную мужем

03 июля 2025, 19:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дзержинской больницы спасли жизнь женщины, пострадавшей от ножевого ранения. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





63-летнюю пациентку с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, живота и руки доставила в больницу бригада скорой помощи в тяжёлом состоянии. Травмы она получила во время бытовой ссоры с мужем. Проникающие ножевые ранения затронули сердце и лёгкое.



Дежурная бригада медиков приняла все меры, чтобы стабилизировать состояние женщины. Её немедленно передали в операционную.

«Хирургическое вмешательство длилось более двух часов. Мы ушили рану левого желудочка сердца и лёгкого, устранили кровотечение в груди. Чтобы исключить скрытые повреждения и внутреннее кровотечение, выполнили диагностическую лапаротомию и дренирование брюшной полости», – рассказал заведующий хирургическим отделением Дзержинской больницы Алексей Пугачёв.