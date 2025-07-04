С начала года в Подмосковье у женщин с ВИЧ родилось около 170 здоровых детей

04 июля 2025, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 170 здоровых детей появилось на свет от родителей с ВИЧ в Московской области с начала текущего года благодаря специальной терапии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«С начала 2025 года в регионе от родителей с ВИЧ родилось 168 здоровых детей Если женщина с положительным ВИЧ-статусом своевременно встает на учёт по беременности, соблюдает рекомендации специалистов центра СПИД и принимает необходимую терапию, риск передачи ВИЧ-инфекции младенцу стремится к нулю», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.