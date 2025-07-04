Маммографию по самозаписи прошли около 6,8 тыс. жительниц Подмосковья
Без малого 6,8 тыс. женщин прошли маммографическое исследование по самозаписи в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С января почти 6,8 тыс. женщин самостоятельно записались на маммографию. По итогам диагностики 469 из них были выявлены отклонения. Этих пациенток направили на дополнительные исследования» — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В министерстве напомнили, что самостоятельно записаться на маммографию могут жительницы Московской области старше 40 лет, которые проходили это исследование не менее двух лет назад. Записаться можно по телефону 122 или онлайн — через региональный портал госуслуг «Здоровье».