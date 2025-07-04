Маммографию по самозаписи прошли около 6,8 тыс. жительниц Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Без малого 6,8 тыс. женщин прошли маммографическое исследование по самозаписи в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



«С января почти 6,8 тыс. женщин самостоятельно записались на маммографию. По итогам диагностики 469 из них были выявлены отклонения. Этих пациенток направили на дополнительные исследования» — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В министерстве напомнили, что самостоятельно записаться на маммографию могут жительницы Московской области старше 40 лет, которые проходили это исследование не менее двух лет назад. Записаться можно по телефону 122 или онлайн — через региональный портал госуслуг «Здоровье».
Лев Каштанов

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