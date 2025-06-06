Число тяжёлых ДТП на дорогах Подмосковья за год выросло на 3%

06 июня 2025, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На подмосковных дорогах за пять месяцев этого года зафиксировано 1316 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 3% больше по сравнению прошлогодним показателем, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.







«Тяжесть последствий аварий выросла: в январе-мае погибли 272 человека, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1418 человек получили травмы – на 6% меньше, чем за тот же период 2024-го», – пояснили в ведомстве.

«Летом растут вероятность ДТП с участием мототранспорта и риск аварий с участием детей. Поэтому призываем родителей обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов», – добавили в министерстве.