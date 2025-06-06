Число тяжёлых ДТП на дорогах Подмосковья за год выросло на 3%
На подмосковных дорогах за пять месяцев этого года зафиксировано 1316 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 3% больше по сравнению прошлогодним показателем, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Тяжесть последствий аварий выросла: в январе-мае погибли 272 человека, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1418 человек получили травмы – на 6% меньше, чем за тот же период 2024-го», – пояснили в ведомстве.Самым аварийным видом ДТП с начала года стало столкновение. Однако их число в этом году на 12% меньше, чем за пять месяцев 2024 года.
Также в текущем году на 13% возросло число наездов на пешеходов вне перехода. Это тоже один из частых видов аварий.
«Летом растут вероятность ДТП с участием мототранспорта и риск аварий с участием детей. Поэтому призываем родителей обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов», – добавили в министерстве.
Госавтоинспекция Подмосковья с 18 мая по 8 июня проводит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Оно направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в летние каникулы. Ключевым событием летней оздоровительной кампании станет организация тематических смен в лагерях дневного пребывания более чем в 30 муниципалитетах Подмосковья.
Также инспекторы и наряды ДПС продолжают регулярные рейды, направленные на профилактику ДТП. Сотрудники администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтёрами каждый день дежурят в местах отдыха, СНТ и других местах притяжения жителей, привлекая внимание к соблюдению правил дорожного движения.