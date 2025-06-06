Подмосковным водителям раздали бесплатные алкотестеры
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Бесплатные наборы для контроля трезвости раздали водителям в Одинцовском городском округе, акция проводится для профилактики пьяного вождения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В набор входят три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Они выявляют наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, в наборе сдержится брошюра с информацией о среднем времени выведения из организма разных видов алкоголя и о последствиях вождения в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.Акция по раздаче алкотестеров автомобилистам проводится в Московской области второй год подряд.
«Во время дачного сезона многие выезжают за город, и отдых нередко сопровождается употреблением спиртных напитков. Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даём водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля, с помощью которого они могут проверить себя перед обратной дорогой и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе нет паров алкоголя», — сказала замглавы областного Минтранса Евгения Каретникова.В этом году для раздачи водителям подготовили 1,5 тыс. алкотестеров.