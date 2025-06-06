Расписание на МЦД-3, Горьковском и Павелецком направлениях изменится с 7 июня
График движения пригородных поездов Павелецкого и Горьковского направлений, в том числе МЦД-3 и Большого кольца МЖД, изменится с 7 июня из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Работы будут проводиться на станциях Бекасово Сортировочное и Кусково, а также на перегонах Усады-Окружные — Детково и Бирюлево-Товарная — Домодедово», — говорится в сообщении.На перегоне между станциями Бирюлево-Товарное и Домодедово работы назначены на период с 2:20 7 июня до 2:20 9 июня. На станции Бекасово Сортировочное — 9 июня с 7:30 до 17:30. На перегоне между станциями Детково и Усады-Окружные — 10 и 11 июня с 6:00 до 10:00. А на станции Кусково работы запланированы на 12-13 и 14-15 июня в период с часа ночи до восьми утра.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее узнавать актуальное расписание.