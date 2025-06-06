Расписание на МЦД-3, Горьковском и Павелецком направлениях изменится с 7 июня

06 июня 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Павелецкого и Горьковского направлений, в том числе МЦД-3 и Большого кольца МЖД, изменится с 7 июня из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.







«Работы будут проводиться на станциях Бекасово Сортировочное и Кусково, а также на перегонах Усады-Окружные — Детково и Бирюлево-Товарная — Домодедово», — говорится в сообщении.