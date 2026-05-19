Число высокотехнологичных операций в Подмосковье удвоилось за пять лет

В Подмосковье за пять лет более чем в два раза увеличилось количество высокотехнологичных операций пациентам с инфарктами и инсультами. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.





В регионе каждый год растёт число высокотехнологичных вмешательств при этих патологиях. Пациенты максимально быстро получают комплексную медицинскую помощь.

«Развитие сосудистой службы Подмосковья позволило за пять лет увеличить количество вмешательств при остром коронарном синдроме с 8500 в 2020 году до почти 19 000 – в 2025-м. Значительно выросло и число тромбэкстракций при ишемическом инсульте – со 171 в 2021-м до 1410 в прошлом году. Мы продолжаем расширять возможности сосудистых центров, оснащать их современным оборудованием, внедрять новые технологии лечения», – рассказала зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.