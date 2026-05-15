В Подмосковье стартовала программа подготовки наставников среднего медперсонала
В Московской области продолжают развивать программу подготовки наставников в сфере здравоохранения. Она проходит в рамках закона о наставничестве, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Для обучения в Подмосковье открыты три центра компетенций: в МОНИКИ – для врачей, работающих со взрослым населением, в НИКИ детства – для специалистов детского здравоохранения, а в Московском областном медицинском колледже – для среднего медперсонала.
Сегодня в колледже стартовала программа обучения наставников – медсестёр и фельдшеров. Программу открыли замминистра здравоохранения Подмосковья Елена Штукина и директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян.
«Развитие наставничества в медицине – важная задача на перспективу. Если у нас будут грамотные и подготовленные наставники, молодые специалисты смогут быстрее освоиться на рабочих местах. А это напрямую повлияет на качество медицинской помощи пациентам и сделает профессиональное сообщество более сплочённым. Сегодня к обучению приступила группа из 75 наставников для среднего медицинского персонала», – рассказала Елена Штукина.Программа обучения рассчитана на 36 академических часов и включает практическую и теоретическую части.