В Подмосковье стартовала программа подготовки наставников среднего медперсонала

15 мая 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжают развивать программу подготовки наставников в сфере здравоохранения. Она проходит в рамках закона о наставничестве, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Для обучения в Подмосковье открыты три центра компетенций: в МОНИКИ – для врачей, работающих со взрослым населением, в НИКИ детства – для специалистов детского здравоохранения, а в Московском областном медицинском колледже – для среднего медперсонала.

Фото: пресс-служба Минздрава МО Сегодня в колледже стартовала программа обучения наставников – медсестёр и фельдшеров. Программу открыли замминистра здравоохранения Подмосковья Елена Штукина и директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян.