Подмосковные хирурги удалили пациентке опухоль мозга и вернули координацию

18 мая 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Сергиево-Посадской больницы избавили женщину от крупной опухоли головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в стационар пациентку с сильными головными болями и нарушением координации. Из-за потери равновесия она не могла самостоятельно ходить и даже сидеть. Такое состояние в медицине называется мозжечковая атаксия.



Это неврологическое заболевание характеризуется нарушением координации движений. Подобное состояние может быть вызвано такими факторами, как травмы головного мозга, инфекционные процессы, токсическое воздействие или генетические нарушения.



Пациентке провели МРТ головного мозга и выявили объёмные образования в нескольких зонах его глубинных областей, через которые проходят важнейшие нервные пути, управляющие движениями и чувствительностью.

«Мы приняли решение провести операцию. Самая крупная опухоль располагалась в нижнем отделе черепа, где находится мозжечок, и сдавливала ствол мозга. Эта структура управляет дыханием, сердцебиением и другими жизненно важными функциями. Промедление могло привести к летальному исходу. Мы выполнили микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка», – рассказал врач-нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.