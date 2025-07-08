Число зарегистрированных в Подмосковье самозанятых превысило 958 тыс.

08 июля 2025, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число самозанятых в Московской области достигло 958 тыс., увеличившись в первом полугодии текущего года более чем на 100 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тыс. В начале года в регионе в таком статусе были зарегистрированы 844,5 тыс. предпринимателей. Таким образом, за полгода число самозанятых выросло на 113,7 тысяч», – отметила зампред.