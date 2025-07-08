Число зарегистрированных в Подмосковье самозанятых превысило 958 тыс.
Число самозанятых в Московской области достигло 958 тыс., увеличившись в первом полугодии текущего года более чем на 100 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тыс. В начале года в регионе в таком статусе были зарегистрированы 844,5 тыс. предпринимателей. Таким образом, за полгода число самозанятых выросло на 113,7 тысяч», – отметила зампред.Зиновьева напомнила, что самозанятые могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Подобная мера поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат на продвижение и реализацию продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии составляет 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.
Всю информация о поддержке самозанятых в регионе можно найти на Инвестиционном портале Московской области.