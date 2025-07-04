Около 200 подмосковных предпринимателей получили поддержку гарантийного фонда

04 июля 2025, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной гарантийный фонд за первое полугодие текущего года выдал предпринимателям поручительств более чем на 3 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.







«С начала 2025-го поддержку подмосковного гарантийного фонда получили 199 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего бизнесу было выдано 247 поручительства на общую сумму более 3 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 8,5 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.