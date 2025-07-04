Около 200 подмосковных предпринимателей получили поддержку гарантийного фонда

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной гарантийный фонд за первое полугодие текущего года выдал предпринимателям поручительств более чем на 3 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.



«С начала 2025-го поддержку подмосковного гарантийного фонда получили 199 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего бизнесу было выдано 247 поручительства на общую сумму более 3 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 8,5 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.
Например, поддержкой фонда воспользовалась компания «Лонстин», получившая поручительство на 10 млн рублей. Предприятие производит парфюмерию и косметику. Поддержка позволила привлечь 20 млн рублей кредитных средств на расширение ассортимента и увеличение производственных мощностей.

Другим получателем поддержки стала компания «ИДЕИ», получившая поручительство на 25 млн рублей. Компания занимается производством соков. 50 млн рублей кредитных денег будут потрачены на увеличение объёмов производства и номенклатуры товаров.

Как отметили в Мининвесте региона, подмосковные предприниматели могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения для привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет привлекать займы для развития бизнеса – покупки оборудования, расширения производства, решения других задач.

О получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.




Лора Луганская

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